Gobernador pide no realizar compras de pánico ante el paso de “Ileana” en BCS

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, invitó a la población a mantener la calma y a no caer en las compras de pánico ante los efectos de la tormenta tropical “Ileana” en territorio sudcaliforniano.

Ante las lluvias desprendidas de este fenómeno meteorológico, principalmente en el municipio de Los Cabos, y con remanentes en La Paz y Comondú, el mandatario hizo un llamado a la prudencia, señalando que existen insumos suficientes para abastecer las posibles carencias que pudiera enfrentar la población durante el evento climático.

Indicó que, hasta el momento, no se han reportado interrupciones en el suministro de energía eléctrica a causa de las lluvias, pero que las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantienen en alerta para atender cualquier eventualidad relacionada con la falta del servicio en la entidad.

“Mientras haya electricidad, está tranquilo, la gente va a los mandados, pero les voy a pedir que a partir del mediodía se resguarden, no cometan imprudencias, vayan a ver a su familia. No hagan compras de pánico ni de combustible, ni de mercancía, tenemos todo. Hay información de que contamos con alimentos suficientes para aproximadamente un mes en caso de que tuviéramos problemas con los embarques que se hacen, y no creo que vaya a haber necesidad”, afirmó.