Torneo de pesca “Billfish” celebra 25 años con Clicerio Mercado como nuevo organizador

El torneo de pesca deportiva “Billfish” se viste de manteles largos en su vigésima quinta edición e integra de manera oficial a sus filas a un icónico de la disciplina, pues Clicerio Mercado se une al equipo de organización para unir fuerzas y no dejar detalles en el aire. Este evento tendrá lugar en Cabo San Lucas del 15 al 19 de octubre y los participantes estarán pescando por una bolsa garantizada de $800 mil dólares.

Esta reciente designación ha sido recibida de manera muy positiva por Clicerio Mercado quien agradeció la confianza depositada, y sin importar que es un hombre de agenda llena, aceptó la invitación y tiene claro que aportará su bagaje pesquero en un torneo tan importante como el Billfish.

¨Mire, podría sentirme mal porque es una carga más, pero me siento muy agusto y muy contento de que hayan pensado en mí para poder sacar adelante este torneo y haré mi mejor esfuerzo para hacerlo¨.

Después, le consultamos sobre qué elementos son indispensables en la mente de Clicerio Mercado para orquestar un torneo y que todo quede en regla, a lo cual agregó que su participación en la logística de Billfish Tournament será menor en comparación con los torneos Bisbee´s, ya que ahí sí está 100% involucrado.

¨Mire, hay que recabar, como decía hace rato, permisos municipales, estatales y federal, todo eso ya está para los 3 torneos; después, viene la parte operativa que, en este caso, para el Billfish no es mío, yo no voy a operar el torneo, nada más me voy a encargar de que suceda y el torneo va a suceder, pero el torneo hay una serie de equipos y personas que están encargados de hacer el torneo y ahí es mi participación y yo creo que ya cumplí con lo que tenía que hacer que es reunir todos los permisos para este torneo¨.