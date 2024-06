Con torneos de calistenia en La Paz buscan promover la disciplina en la entidad

Este fin de semana se desarrolló un evento de calistenia denominado “Calistenia & Street Workout BCS” en el malecón de La Paz. El evento reunió a diversos atletas de ese deporte de toda la región y de algunas partes de México, quienes demostraron que esta disciplina tiene más proyección y se ve al estado como un referente en el mismo.

Roberto Carrillo destacó la importancia de la realización de estos campeonatos, ya que asegura que actualmente la calistenia en Baja California Sur no está tan explotada como otros deportes por la poca falta de atención. Confía en que la dedicación de algunos atletas y el hacer constantes torneos lo vuelven algo más popular.

Una de las participantes, Elisa Catalina Estrada, mencionó su carrera en este deporte, asegurando que ha estado practicando durante tres años y recientemente ganó el primer lugar en un torneo que se realizó también en Baja California Sur. Anima a las mujeres a probar la calistenia, destacando sus beneficios físicos y de empoderamiento.

“Fue por un accidente, pero me gustó y empecé a competir y pues ahí aquí me quedé ya llevo tres años […] nunca es tarde para para empezar en el deporte, no hay distinción de género, invitó a las mujeres a que se animen a practicarlo porque desarrollas mucha habilidad destreza fuerza y flexibilidad.