Jornaleros en Vizcaíno denuncian explotación laboral en rancho “El Piloto”

Desde el pasado fin de semana, alrededor de 200 trabajadores jornaleros iniciaron un paro pacífico y ocuparon las instalaciones del rancho “El Piloto” agrícola Baja Best, situado en el Valle de Vizcaíno, en el municipio de Mulegé. Estos trabajadores han denunciado que no han recibido el pago de sus salarios y aguinaldos durante más de 18 meses. Han señalado que las autoridades correspondientes no han intervenido para resolver esta situación, la cual afecta a varias familias que dependen de estos ingresos.

El paro de labores dio inicio el sábado 20 de abril, cuando los trabajadores exigieron de forma pacífica a los encargados de la empresa Baja Best soluciones para el pago de sus salarios y prestaciones. Al no recibir respuesta ni certeza sobre el cumplimiento de sus demandas, optaron por tomar las instalaciones. Han afirmado que no abandonarán el lugar hasta que se resuelvan sus demandas.

Las peticiones de los jornaleros es que se le liquide conforme a la ley y se les pague lo que se les debe, que es el sueldo de 18 meses y el aguinaldo que no les fue entregado, según lo expresado por Roberto López, trabajador del rancho “El Piloto”.

“Se aprovechan del trabajador y abusan de la necesidad del pobre, entonces han sido violados muchos derechos de nosotros y las autoridades correspondientes no hacen nada, nadie viene y pregunta cómo estamos. Aparte, todos los jefes de cargo son bien negreros y te la ponen bien fácil te dicen que, si no quieres trabajar “que te vayas”, luego, trabajamos sin seguro, cuando sale la gente del trabajo no hay agua, son muchas cosas”, expresó Roberto López, trabajador del rancho “El Piloto”.

Ante esta situación, Lucía Trasviña, candidata a senadora por Baja California Sur, emitió un pronunciamiento en respaldo a los trabajadores, destacando que la situación que enfrentan los jornaleros es preocupante y refleja un desprecio por los derechos básicos que todo trabajador debería tener garantizados.

Del mismo modo, Eufrosina López Velazco, diputada del distrito ocho y quien lidera la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos en el Congreso Estatal, se presentó ante los trabajadores durante el paro de labores para expresar su apoyo ante esta situación.

“Gracias a ustedes los jornaleros agrícolas los ciudadanos del mundo, de México, del estado y de nuestro municipio tienen las frutas y verduras frescas en su mesa y nos alimentamos, gracias a ustedes, por eso pido perdón por quienes no han actuado conforme a derecho para que sus salarios y sus derechos de ustedes sean respetados. No pido perdón por mi, sino por quienes no han actuado conforme a derecho”, indicó Eufrosina López Velazco, diputada del distrito VIII del Congreso del Estado.

Hasta el momento, se ha informado que este lunes se llevará a cabo una reunión entre el secretario del Trabajo del gobierno de Baja California Sur, Omar Zavala Agundez, y los más de 200 jornaleros afectados. El objetivo de esta reunión es buscar una solución definitiva al conflicto que ha estado afectando a las familias de los trabajadores durante varios meses.

Es importante destacar que durante la noche del domingo 21 de abril, se registró un incendio en las galeras del rancho El Piloto de la empresa agrícola Baja Best, donde se está llevando a cabo el paro pacífico de los jornaleros agrícolas en Villa Alberto Alvarado, jurisdicción del Valle del Vizcaíno. A pesar de algunas acusaciones formuladas por medios locales, los propios jornaleros han aclarado que no son responsables de este incidente.

GC