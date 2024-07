Trabajadores de Zohmex se manifiestan por falta de pagos en La Paz

Un grupo de trabajadores de la construcción se reunió este 31 de julio en el libramiento Juan de Dios Angulo para protestar contra la empresa Zohmex, a la que señalaron de adeudarles tres semanas de salario.

Los manifestantes que laboran en la obra de remodelación de la ciclovía en el parque lineal y en el campo deportivo de El Piojillo, expresaron su frustración ante la falta de pagos.

Con pancartas en mano y caminando entre los vehículos que se detenían en los cambios de semáforo en el libramiento, los trabajadores exigieron la intervención de las autoridades municipales y estatales para resolver la situación.

Juan Manuel Venegas es uno de los afectados. Alzó la voz en nombre de sus compañeros diciendo que es inaceptable la situación, ya que necesitan generar ingresos para mantener a sus familias. Esta fue la razón principal que orilló a 30 empleados a organizarse para exigir sus sueldos caídos.

“No es humano esto, el patrón no se arrima a ver las necesidades del trabajador, pero en realidad hay mucha gente necesitada en El Piojillo. Gente que viene de fuera como de Guatemala, de Puebla, de Chiapas y de la Ciudad de México. A ninguno nos han pagado, ya vamos para el mes y no hemos dejado de trabajar. Ayer pusieron de pretexto de que no estábamos trabajando, pero no hay dinero para pagarnos.”