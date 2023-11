200 trabajadores de “El Piojillo” no han recibido su sueldo desde hace casi una semana; exigen justicia

Las y los casi 200 trabajadores de la obra “El Piojillo”, ubicado por la colonia 8 de octubre, no han recibido su sueldo desde hace casi una semana. La empresa constructora responsable, encargada de no efectuar el pago, es Grupo Zohmex.

Cabe aclarar que quienes laboran para dicha empresa, no cuentan con copia de contrato ni recibo de nómina. Además, no ha sido la primera vez por la cual se encuentran en esta situación de incertidumbre por saber si recibirán ingresos económicos o no, tal como aseguró Oliver, uno de los trabajadores:

“La misma empresa ya ha quedado mal con mucho de los trabajadores, a nosotros nos pagan una parte el viernes y otra parte del sábado; y bueno, resulta que está este fin de semana desde el viernes no nos han pagado, nos tienen así desde ese día, y ahorita ya estamos a martes, ya va a ser casi la semana. Ayer se supone que nos iban a pagar. Imagínense; todos tienen familia, tienen deudas, tienen que pagar la renta, la luz, el gas, muchas de esas cosas. Y ahorita, ¿con qué vamos a pagar?… Mucha de esta gente que está aquí adentro y que no se atreve a salir por miedo a que los corran, por estar en esta transmisión, no hablan, pero mucha de esta gente que está aquí, ya pidió prestado”, dijo

Así como comentó Oliver, todos necesitan recibir su sueldo. Una gran mayoría depende de este ingreso económico, pues son el único sostén económico de su familia. También, otros padecen de enfermedades y necesitan cubrir sus gastos médicos; e incluso, tras no contar con un equipamiento y ropa adecuada en materia de construcción, su condición de salud se ha visto gravemente afectada.

Los rostros de quienes laboran en “El Piojillo” denotan cansancio, coraje, desesperación e incertidumbre; ¿cómo seguirán sin recibir ningún peso y además correr el riesgo de vulnerar su salud tras no contar con el equipo de protección adecuado? Están sufriendo; así lo expresó otro trabajador:

“Yo estoy de acuerdo con mi compañero; todo lo que él dijo estoy de acuerdo, porque yo también sufro lo mismo y yo estoy de acuerdo, es lo único que tengo que decir porque, me siento mal”, comentó

Algunos se han visto en la necesidad de, con el único propósito de subsistir, pedir préstamos. Pero aseguran ya no poder continuar en estas circunstancias. Por lo regular, no cuentan con recursos económicos ni para poder regresar a sus casas tras un día de trabajo.

De acuerdo con los trabajadores, Grupo Zohmex comentó que la falta de pago se debe a unos problemas administrativos con la institución. Sin embargo, no se han pronunciado al respecto. Asimismo, buscan apoyo por parte del Ayuntamiento de La Paz para que, en la medida de lo posible, puedan atender el contexto actual de los casi 200 afectados.

LLG