Trabajadores del ISSSTE denuncian hostigamiento en clínica de Cabo San Lucas

Trabajadores sindicalizados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se manifestaron en la nueva clínica de la institución en Cabo San Lucas, denunciando presunto hostigamiento laboral y amenazas de despido por parte de los directivos.

Médicos y personal administrativo señalaron que sus contratos no se están respetando y que enfrentan jornadas laborales extensas sin las condiciones adecuadas.

Según el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE en Baja California Sur, Sergio Conrado Sosa, estas quejas han sido constantes desde octubre del año pasado, atribuyendo la situación al desconocimiento de los reglamentos internos por parte de la administración de la clínica.

“Esto a partir de la necesidad de la base trabajadora de ser escuchada. Desde el año pasado en el mes de octubre comenzaron a darse las quejas de los trabajadores por parte del director y la subdirectora. El hostigamiento, las amenazas de quitarles las plazas; sobre todo les mencionaba que ellos como tal no tenían derechos sindicales. Lo que te puedo decir referente a la administración, si ellos no pueden o no conocen cómo se debe comportar con el personal operativo y no conocen los reglamentos internos; yo lo mencioné, que el directivo a parte de manejar el hospital, conocer el reglamento, debe ser un facilitador”.