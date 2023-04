Denuncia trailero a ciclistas irresponsables en el libramiento a San Lucas

Los Cabos es un lugar ideal para la práctica del ciclismo, y prueba de ello es que en el municipio contamos con varios pedalistas destacados tanto a nivel nacional como internacional, sin embargo hay prácticas que ponen en riesgo su vida y la de los automovilistas que transitan por esas vías de alta velocidad como es el libramiento San José del Cabo – San Lucas, donde está prohibido acceder en bicicleta, sin embargo, llegó a la redacción de CPS y Tribuna de México una denuncia ciudadana donde algunos ciclistas hacen caso omiso a esta prohibición y circulan por esta vía de alta velocidad colocándose en zonas no visibles para los transportistas, vehículos de alto tonelaje y autos en general.

Mario Meave, ciclista de Los Cabos y promotor del uso de la bicicleta platicó en exclusiva para CPS sobre los riesgos que se corren al no acatar las recomendaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“Lamentablemente dentro del ciclismo están estos chicos rebeldes, las recomendaciones al salir a rodar, que no usan el casco, que circulan en sentido contrario o que hacen este tipo de acciones de sujetarse a los carros para evitar una subida, se me hace una mala acción la de estos jóvenes que no tomen en serio el ciclismo que para el transportista lo entendemos es un riesgo, si aquí el transportista los atropella, el culpable va a ser el, sabiendo que el va circulando en la carretera”.