Trump descarta postularse en 2028 si pierde próxima elección en EU

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, el magnate Donald Trump, dijo que si pierde la elección el próximo 5 de noviembre no volverá a presentarse en 2028, según una entrevista difundida este domingo

“No, no me veo (postulándome de nuevo). Creo que eso será todo. No me lo imagino en absoluto”, declaró el expresidente de 78 años al programa Full Measure.