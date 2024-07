Turista denunció haber sido estafado en el malecón de La Paz

Un turista originario de la ciudad de Guadalajara denunció haber sido víctima de una estafa después de reservar un paseo en lancha por la bahía de La Paz. Víctor Gonzalez estaba de visita por la capital y antes de irse quiso conocer los atractivos turísticos en el área del malecón, pero no pudo ya que el mismo día del paseo el prestador de servicios turísticos que contrató le dijo de última hora que la embarcación se sobre vendió y se quedó sin espacio.

El viajero estaba a dos días de irse de La Paz y quiso solicitar su reembolso, aunque no tuvo éxito ya que no hubo respuesta del touroperador.

“Más allá del problema que tuve, es un llamado a la Secretaría de Turismo a tratar de regularizar a los turoperadores que se ubican a lo largo del malecón o un poco más arriba, ya que en días pasados que fui, contraté un servicio con un tour operador y no se me brindó el servicio. Se me ofreció un reembolso y dos semanas después de que hubo este problema no me ha llegado […] Es una persona que se pone sobre la del malecón y avenida 16 de septiembre, justo enfrente del kiosco”.