Turista reporta robo en su habitación en el Hotel Riu Santa Fe en Cabo San Lucas

A través de TikTok, una joven denunció un presunto caso de robo ocurrido en un hotel de Los Cabos. La denunciante indicó que el personal del resort no le brindó el apoyo necesario y solo le entregaron un formulario, asegurándole que ya no podían hacer nada.

El video fue compartido por la usuaria “Sara García”, quien explicó que ella y su familia salieron a cenar a una fiesta organizada por el hotel Riu Santa Fe, ubicado en Cabo San Lucas. Al regresar a su habitación, descubrieron que sus pertenencias habían desaparecido.

“Estamos grabando y estamos hospedadas en el hotel Riu Santa Fe de Los Cabos, salimos a cenar mi familia y yo, salimos a una ‘white party’ que hace el hotel y al momento de regresar al cuarto no había nada en nuestro cuarto, no estaban nuestras bolsas, nuestras tarjetas de crédito, débito, no estaba nada, habían entrado y nos habían robado todo y el hotel no responde, no le importa y no se hace cargo”, expresó Sara García, turista.