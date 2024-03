Turistas llegan a Guerrero Negro, BCS, para nadar entre montañas de sal

En el municipio de Mulegé, Baja California Sur, nos encontramos con atractivos turísticos muy peculiares, empezando con su recorrido por la salinera más grande del mundo ubicada en Guerrero Negro y ahora también se ha hecho cada vez más buscado este destino por la posibilidad de nadar en un salar.

Un salar es una extensión totalmente cubierta de sales donde antes había agua y con el paso de los años se ha ido evaporando hasta quedar con esa mayor concentración de sal. Actualmente, existen pocos espacios donde podemos encontrar esta formación natural.

Los Amargos se llama el lugar donde se cuenta con este atractivo de la comunidad de Guerrero Negro y en el último año ha aumentado la llegada de personas que quieren vivir la experiencia de nadar en las aguas saladas.

En redes sociales, tanto turistas nacionales como extranjeros, y sobre todo viajeros que recorren la península de Baja California, son quienes han compartido fotografías y videos dentro del salar. Expresan que el agua se siente como si tuviera aceite, que está fría y también que es una superficie resbalosa.

Aunque por la salinidad extrema se puede sentir un ligero dolor en cortes o heridas en la piel, por lo que se aconseja no sumergirse si se tiene alguna lesión abierta. También es recomendable no estar mucho tiempo en el agua, no excediendo los 20 minutos dentro de ella.

Aunado a esto, es importante destacar que no son aguas para sumergirse totalmente, ya que se pueden irritar los ojos. Además, se pide no beberla para evitar causar un malestar estomacal. Al terminar la experiencia es mejor lavarse el cuerpo con agua potable.

Tomando en cuenta esas recomendaciones se puede disfrutar de flotar y no hundirte de esta forma única que se está convirtiendo en un referente turístico dentro de Baja California Sur.

LLM