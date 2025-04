TXT se pronuncia ante el incidente en Axe ceremonia

El pasado 5 de abril, la banda surcoreana Tomorrow X Together (TXT) se presentó como acto principal en el primer día del festival Axe Ceremonia.

Con gran energía, los cinco integrantes ofrecieron un espectáculo vibrante, interpretando sus temas más reconocidos y un emotivo cover de “Eres para mí” de Julieta Venegas.

🇲🇽 Eres para mí 🎵

♬ 오리지널 사운드 – TOMORROW X TOGETHER

La presentación fue bien recibida por sus fans, sin embargo, el ambiente se vio opacado por un trágico accidente ocurrido horas antes en el mismo recinto.

Una estructura colapsó dentro del festival, provocando la muerte de dos fotógrafos y reporteros de un medio especializado en música: Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández.

El incidente tuvo lugar aproximadamente cuatro horas antes del show de TXT, pero muchos asistentes no se enteraron de la gravedad del hecho durante el evento.

La madrugada del 7 de abril, TXT publicó un comunicado en su cuenta oficial de X, mostrando sus condolencias por la tragedia ocurrida en el festival.

This is TOMORROW X TOGETHER.

We extend our deepest condolences regarding the tragic incident at the festival.

Our thoughts and prayers are with the deceased, and we offer our heartfelt sympathies to their family, friends, and colleagues during this difficult time.

— TXT OFFICIAL (@TXT_bighit) April 7, 2025