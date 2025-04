Muere Memo del Bosque, reconocido productor de Televisa

El mundo del espectáculo está de luto. Este lunes 7 de abril se confirmó el fallecimiento de Guillermo “Memo” del Bosque, reconocido productor de Televisa, luego de una larga y valiente batalla contra el cáncer.

La noticia fue dada a conocer a través de las propias redes de “Memo”, donde sus seres queridos le dedican unas emotivas palabras. El productor murió a los 62 años de edad.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida… Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más”, se lee en el mensaje póstumo que acompaña su imagen. En él, Memo agradece a Dios por el tiempo que le permitió seguir disfrutando de su familia y amigos, y se despide con un mensaje lleno de fe: “Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su Creador”.