UABCS invita a escuelas primarias a formar parte de su Semana de Acercamiento a la Ciencia

Como parte de sus iniciativas para promover el interés por la ciencia desde edades tempranas y fomentar la educación superior, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) invita a las escuelas públicas de la ciudad de La Paz a participar en su Semana de Acercamiento a la Ciencia. Este evento incluirá visitas guiadas, prácticas interactivas en los laboratorios universitarios y charlas educativas.

La actividad está especialmente diseñada para estudiantes de sexto año y se llevará a cabo del 29 de enero al 2 de febrero en las instalaciones del Campus La Paz, en horario matutino. Las instituciones interesadas en registrar grupos deben coordinar su visita a través del correo electrónico vinculacion@uabcs.mx. Dado que se trata de una experiencia personalizada, es esencial tener en cuenta que hay un cupo limitado para las escuelas primarias y se atenderán durante la semana, por lo que se insta a confirmar la participación temprano.

Según el Mtro. Mario Hugo Beltrán López, jefe del Departamento de Laboratorios de la UABCS, cada día se recibirán hasta tres grupos, con un máximo de 35 niños cada uno, en horarios escalonados de 9 a.m., 10 a.m. y 11 a.m., con al menos un acompañante responsable por parte de la escuela.

Durante esta semana especial, se realizarán visitas guiadas a los laboratorios de docencia de la universidad, donde los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar experimentos prácticos diseñados para despertar su curiosidad y creatividad. Además, recibirán charlas educativas en diversos campos científicos de manera accesible y divertida, y podrán interactuar directamente con miembros de la comunidad universitaria, quienes compartirán experiencias y responderán preguntas.

El Mtro. Mario Hugo Beltrán subrayó que estas estrategias reflejan la responsabilidad de la UABCS de vincularse con diversos sectores, en este caso, con otros niveles educativos, demostrando que la universidad es una institución de puertas abiertas para la sociedad. Destacó la importancia de acercar a los jóvenes a la ciencia desde temprana edad, despertando la curiosidad y fomentando el interés en carreras científicas. Con entusiasmo, esperan una activa participación en esta nueva edición con la intención de inspirar a una generación más de mentes científicas.

GC