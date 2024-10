UABCS Los Cabos anuncia la segunda edición del “Vegan Food Fest”

Con la presencia de la directora municipal de Turismo de Los Cabos, Ana Gabriela Navarro González, el responsable de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) Extensión Académica Los Cabos, Mtro. Juan de Jesús Pérez Agúndez, encabezó una conferencia informativa sobre la segunda edición del “Vegan Food Fest Los Cabos”, que se celebrará el próximo sábado 19 de octubre.

Durante el evento, también participaron las docentes organizadoras, Gorethy Avitia Álvarez, coordinadora de la carrera de Gastronomía, y Dulce Moraila Llamas, responsable de impulsar el proyecto. Ambas compartieron detalles clave del festival, que tiene como objetivo promover la gastronomía vegana en la región.

Se confirmó la presencia de figuras destacadas de la cocina, como el chef Oscar Bretón, vicepresidente de Canirac Oaxaca, y el chef Manolo Baños, reconocido entre los mejores exponentes de la “Cocina de Autor” y galardonado entre los 250 mejores restaurantes de México.

Además, seis chefs locales también participarán en el evento: Edgar Vázquez y Julio Coronado de Le Blanc Resort Los Cabos, Luis Mermejo de Casa Dorada, Roger Martín de Casa Martín, Saúl García de Sead Cabo by T1me and Co, Estefía Gómez de Puratos México y Víctor Garrido de Torote at Valle del Sol. Cada uno aportará su experiencia y talento para hacer de este festival una experiencia gastronómica inolvidable.

El Mtro. Juan de Jesús Pérez destacó el trabajo colaborativo entre las diferentes áreas involucradas en la organización, lo que ha fortalecido la presencia de la UABCS en el destino turístico y ha posicionado a la carrera de Gastronomía como una de las más demandadas en la región.

A nombre del rector Dante Salgado, agradeció a los chefs por su participación, señalando que su apoyo no solo eleva el prestigio del evento, sino que también contribuye al desarrollo profesional de los estudiantes.

Pérez Agúndez también resaltó la importancia de la colaboración entre instituciones y empresas privadas, las cuales han brindado apoyo para que esta segunda edición del festival se realice con éxito, al igual que la primera.

Para quienes deseen asistir al “Vegan Food Fest Los Cabos”, aún hay boletos disponibles, y los interesados pueden obtener más información a través del teléfono 624 225 7850 o en la página de Facebook @VeganFoodFestLosCabos.