Iniciativa privada y ciudadanos se unen al rescate de la imagen de Los Cabos

Ante la falta de presupuesto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para el mantenimiento y rehabilitación de las vías federales de Los Cabos, la sociedad organizada y empresarios se unieron para comenzar a realizar campañas de limpieza en la carretera transpeninsular.

Paloma Araos Wilkes, empresaria restaurantera, señaló que esta iniciativa ciudadana nació con la necesidad de darle una mejor cara a los turistas que visitan el destino. La campaña de limpieza se inició el fin de semana pasado, teniendo como objetivo retirar toda la basura que se encuentra en las calles y que esto ha comenzado a generar serios problemas de imagen para Los Cabos.

“Nosotros comenzamos el sábado pasado porque la verdad la carretera se encuentra muy sucia y entre que si le corresponde a la SICT o le corresponde al municipio, la carretera sigue sucia y se sigue acumulando la basura. Nosotros pusimos bolsas, camiones de basura, agua, guantes, etc. La información de la campaña de limpieza la estamos compartiendo con grupos de Whatsapp, ojalá se pudieran sumar más personas porque el problema es muy grave, al final este tema si nos afecta a todos y es la imagen del destino”.

Araos Wilkes instó a la población a sumarse a las acciones de limpieza desde sus colonias; limpiando el frente de su casa y calles. Los integrantes que forman parte de la campaña subrayan que este no es un movimiento político, lo único que busca es mantener limpia la ciudad.

“En el centro de Cabo San Lucas, en las colonias, cada quien puede hacer lo propio, dentro de sus casas, limpiando el frente, pintando y etc. Si nosotros esperamos que lo haga la autoridad, ahorita no lo van a hacer. Entonces es tiempo de poner manos a la obra y comenzar hacerlo nosotros. Como te había comentado no es nada político, es simplemente limpiar dónde vivimos; eso es todo, limpiar”.