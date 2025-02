Usuarios celebran reducción de tarifas del Tiburón Urbano, pero piden más rutas

El Cabildo del Ayuntamiento de La Paz aprobó la reducción de la tarifa del Tiburón Urbano de 16 a 12 pesos, mientras que la tarifa preferente bajó de 8 a 6 pesos. Aunque algunos ciudadanos consideran que el ajuste beneficia su economía, otros señalaron que el transporte aún presenta problemas de cobertura y adaptación de las personas con el método de pago.

Gerardo Santa Rosa, trabajador en el centro, señaló que el cambio es positivo para quienes dependen del camión diariamente.

“Considero que sería algo bueno porque de alguna manera contribuye a la economía de la gente que trabaja aquí en el centro de la ciudad, ya que para muchos es su medio de transporte principal, entonces una reducción en el costo del boleto la verdad les vendría muy bien”, comentó Santa Rosa.

Enrique Piñuelas Grajeda, quien adquirió la tarjeta del Tiburón Urbano al inicio del servicio, mencionó que no ha podido utilizarla debido a que no pasa por su colonia y al ser un adulto de la tercera edad, caminar largas distancias le es complicado.

“Compré la tarjeta cuando recién empezó, pero hasta la fecha no he hecho uso de ella. Considero que es un bien para La Paz sobre todo porque es un servicio más que bueno y yo no lo uso porque tengo la mala suerte que no pasa por mi colonia”, indicó Piñuelas Grajeda.

Una usuaria que prefirió permanecer en el anonimato destacó que el ajuste de la tarifa es favorable para quienes hacen varios viajes al día. Señaló que algunas rutas no cubren zonas con alta demanda de transporte, lo que obliga a las personas a caminar largas distancias.

“Está bien en parte para la gente que tiene que tomar varias veces el camión al día porque sacando cuenta sí es bastante y más cuando traemos niños, que es mi caso […] Y lo de las rutas de las colonias, me gustaría que implementaran más porque en el caso del que va para el lado del panteón, la gente que vive hasta el fondo como yo que vivía para allá, tiene que caminar bastantes cuadras para tomarlo. Aún así, abarca como dos cuadras más de lo que pasa el otro transporte”, relató.

Timoteo Quintana Torres, residente de la colonia Valle Dorado, consideró que la reducción de la tarifa es positiva, pero insistió en la necesidad de mejorar la cobertura.

“Me parece perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a hacer uso de ese servicio todos los ciudadanos. No únicamente clase de primera y clase de segunda, si no somos ciudadanos segunda ni de primera. Todos somos iguales y merecemos un trato similar, igual para todos. No tiene que haber diferencia en cuanto al servicio. Y el tiburón, nos dijeron que iban a mandar los tiburones para allá a partir de que entrara el año. Hasta ahorita no ha entrado ninguno”, expresó Quintana Torres.

El ajuste en la tarifa del Tiburón Urbano busca hacer el servicio más accesible para la población, pero usuarios señalaron que aún persisten problemas en su implementación. La falta de cobertura en algunas colonias y la obligatoriedad del pago con tarjeta son aspectos que han limitado su uso.