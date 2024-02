Un peligro para conductores el vado de la avenida de Los Deportistas

Automovilistas, motociclistas y choferes de transporte de carga se quejaron del mal estado del vado de la avenida de Los Deportistas, en la ciudad de La Paz. La vialidad de terracería está rodeada de obras para levantar una valla de contención, evitar crecimiento de arroyos y construir una ciclovía al costado del espacio vial.

Montañas de tierra, baches provocados por las labores de máquinas excavadoras y profundas zanjas que rodean el vado de terracería representan un riesgo latente para los conductores de distintos medios de transporte.

María, una conductora que diariamente circula por el vado para trasladarse desde su hogar a su centro de labores, hizo un llamado a las autoridades para que rehabiliten este espacio de tierra, antes de que se registren accidentes por las condiciones del tramo.

“Es muy necesario porque el tráfico se junta mucho, y esta es una de las opciones y salidas, pero las condiciones están muy difíciles, sobre todo cuando una tiene carro pequeño y con los hoyos que hay una tiene que buscar la manera de sacarles la vuelta, y más por la circulación que tiene el libramiento no me queda de otra. Yo vengo al Centro Estatal de Oncología y no me queda otra más que cruzar por aquí y mi carro ya está sufriendo las consecuencias, desafortunadamente.”