Van contra el presidente… del Sistema Público de Radiodifusión

Nos cuentan que en la oposición analizan vías legales para proceder en el Congreso contra el presidente del Sistema Público de Radiodifusión, Jenaro Villamil, por el uso de los medios del Estado mexicano para emprender una campaña contra periodistas. Desde la tarde del jueves, en los canales 11, 22 y 14, y en las redes sociales oficiales, se ha difundido una pieza en video dedicada a denostar a la periodista de The New York Times en México Natalie Kitroef, coautora del reportaje sobre una investigación que emprendió después de 2018 el gobierno estadounidense acerca de presuntos nexos y pagos del crimen organizado a colaboradores y familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos recuerdan que en las conferencias mañaneras han sido incontables los denuestos a periodistas en todo el sexenio. ¿Será que como no logran detener los ataques del mandatario, se conformarán con sacar, aunque sea un jalón de orejas para don Jenaro? ¿O ni eso?

¿Reporteros vetados en la mañanera?

En la Vocería de Presidencia se han puesto muy filosos para el cierre del sexenio. Nos cuentan que en días recientes se han dado cuatro “suspensiones” a reporteros para ingresar al salón Tesorería, donde se desarrolla la conferencia mañanera. Nos detallan que en dos casos las suspensiones fueron para reporteros/fans por andar pidiéndole autógrafo al presidente López Obrador. Pero los otros dos causan preocupación porque uno pidió posición de Elizabeth Vilchis, lectora del Quién es Quién en las Mentiras, acerca de si estaba interesada en ir por la alcaldía de Puebla, y el otro pidió información sobre las investigaciones por la filtración de datos personales de periodistas que cubren la mañanera. En lo que se pide al vocero Jesús Ramírez aclarar esas suspensiones, nos cuentan que es mejor no poner el teléfono personal en la petición, no vaya a ser que lo lea el Presidente al aire.

No le auguran a Ebrard ni Mesa Directiva

Nos cuentan que las coordinaciones de Morena en el Congreso para la próxima Legislatura casi están definidas. Como se sabe, a los exaspirantes presidenciales se les prometieron lugares en la lista de candidatos plurinominales, tras participar en el proceso interno del que salió Claudia Sheinbaum como candidata presidencial, pero las primeras posiciones de las listas para el Senado y San Lázaro se los dieron al que quedó en cuarto lugar, Adán Augusto López, y al que terminó en quinto lugar, Ricardo Monreal. Y a quien quedó en segundo lugar, el excanciller Marcelo Ebrard, lo relegaron a la séptima posición para la Cámara alta. Don Marcelo dijo que “todos los senadores son iguales”, pero en Morena comentan que no le va a alcanzar ni para una silla en la Mesa Directiva.

Tarjetas para los paisanos

Organizaciones de paisanos radicados en Chicago promueven desde hace tiempo una reunión con Rocío Mejía Flores, titular de la Financiera para el Bienestar de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, y nos cuentan que ya tuvieron respuesta positiva. Uno de los temas centrales es el trámite para obtener la Tarjeta del Bienestar. El único detalle es que serán recibidos en la segunda quincena de marzo, ya con campañas en marcha. ¿Será que sólo a los malpensados les brinca la coincidencia?