Vecinos de Los Bledales piden auxilio; sufren inundaciones cada año

Vecinos de la colonia Los Bledales, en el municipio de La Paz, denuncian la negligencia de las autoridades locales, quienes durante dos años consecutivos han hecho omisión de sus llamados de auxilio ante las recurrentes inundaciones que azotan la zona durante la temporada de lluvias y huracanes.

Desde el año 2022 hasta la fecha, los residentes de Los Bledales enfrentan inundaciones que alcanzan hasta un metro y medio de altura, causando estragos en hogares, vehículos, electrodomésticos e incluso provocando la muerte de animales domésticos como perros, gatos y gallinas que han quedado atrapados.

Al respecto uno de los afectados, Jesús Martínez, señala que a pesar de haber presentado múltiples reportes a las autoridades del Ayuntamiento, incluyendo a Protección Civil y la Dirección de Obras Públicas, no han recibido ninguna respuesta ni acción por parte de las mismas para abordar el problema de raíz.

“No soy el único vecino, somos todos los vecinos los que estamos pidiendo, ya con papeles firmados en dichas correspondencias que nomás nos dicen que van a venir a hacer algo pero no hacen nada […] le estamos pidiendo de favor que se echen una vuelta por aquí para para hacer algo, han venido ingenieros y arquitectos a ver la cuestión, pero ahí nomás queda, tenemos un papel firmado que dice que se comprometen, pero no estamos viendo nada la verdad”.

Por su parte, Luis Aguilar, exigió a las autoridades municipales que tomen medidas urgentes para resolver la situación, solicitó específicamente la realización de trabajos de reparación en el sistema de drenaje de la colonia. Señalan que uno de los principales problemas es la obstrucción del ducto de desagüe, lo cual impide que el agua fluya correctamente hacia el arroyo El Cajoncito y agrava el riesgo de inundaciones.

Otro de los vecinos, Raymundo Pérez, señaló que han tenido pérdidas en su patrimonio y solicitó al gobierno local que atienda las peticiones de todos los colonos.

Finalmente José Lobato, agregó que las inundaciones afectaron su hogar con hasta más de 50 centímetros de agua que llegó a ingresar, por fuera su carro fue perdida total y auxilió a su tío para evitar que sus gallinas se ahogaran por las inundaciones.

“Se nos inundó la casa y se nos mojaron todos los muebles, tuvimos que andar con cubetas tratando de mínimamente poder neutralizar los daños con toallas. Afuera mi carro se inundó porque no está muy alto […] fueron fácil como unos 50 centímetros lo que se inundó porque me llegaba el agua como hasta la rodilla, poquito más arriba de la rodilla, estuvo fea la situación ya que tuve que ayudar a mi tío que tiene gallinas, a que no se le murieran porque pobrecito los animales”.