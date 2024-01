Un peligro cruzar la carretera de Chametla; vecinos piden reductores de velocidad

Comerciantes de la delegación de Chametla y El Centenario denunciaron a las cámaras de CPS Noticias que hacen falta señalamientos de seguridad y reductores de velocidad a lo largo de la cinta asfáltica que divide ambos poblados del municipio de La Paz.

Según las versiones de encargados de tiendas de segundas, durante el 2023 se registraron múltiples choques y atropellamientos de personas sobre el tramo carretero, ya que los vehículos que circulan por esa zona no respetan el paso peatonal ni mucho menos obedecen los señalamientos de tránsito.

El dueño de una de las segundas que opera en el área declaró de manera anónima que urge que las autoridades correspondientes atiendan sus quejas, precisamente para evitar que los siniestros viales sigan repitiéndose en este año para continuar con la incidencia de percances en el acceso a Chametla.

Simón Pereda, otro propietario de segundas comentó que la comunidad también sufre de la falta de protección policiaca, ya que según sus palabras, los recorridos de vigilancia y operativos de prevención a cargo de las fuerzas de seguridad brillan por su ausencia en las delegaciones.

“No solamente necesitan reductores sino también la presencia de policías, por aquí no pasa la policía municipal ni estatal, y la federal siempre se va de paso y no se a quien irán persiguiendo. Aquí han sucedido muchos atropellos y han muerto personas y ha habido lesionados, no hay presencia policiaca para nada. Votamos para tener una autoridad que cumpla con su obligación, proteger al ciudadano y no lo estamos haciendo.”