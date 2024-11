Vecinos de La Paz defienden la Calle Norte ante privatización

Un grupo de vecinos de la colonia Esterito realizó este 7 de noviembre una toma simbólica de la llamada Calle Norte, ubicada en la zona cercana a Colinas del Sol en la ciudad de La Paz. La protesta responde a la preocupación de los habitantes por la posible privatización de esta vía, que históricamente ha sido utilizada como acceso de emergencia para la evacuación ante fenómenos naturales como huracanes.

Según los manifestantes, la calle es esencial para la seguridad de la población, especialmente en situaciones de emergencia, ya que conecta con otras zonas y brinda acceso directo al mar. Miguel Hernández Rodríguez, un vecino de la zona, denunció que el gobierno municipal tiene planes de entregar la calle a un desarrollador privado, lo que consideran una injusticia. Aseguró que la vía pertenece al pueblo de La Paz y que no debería ser cedida a intereses privados, sobre todo sin el conocimiento o consentimiento de la comunidad.

“El gobierno municipal no tiene por qué entregársela y menos escondidas porque no han tenido la gentileza ni decencia para venir a decirnos a todos los vecinos de aquí saben que esta calle la vamos a vender o regalar a la gente de arriba los ricos ni siquiera eso han tenidos ¿por qué? Porque saben que está mal lo que están haciendo por eso estamos defendiendo esto y lo vamos a defender porque si no lo defendemos nosotros ya nos dimos cuenta que el gobierno municipal no nos va a defender al pueblo”, señaló Miguel Hernandez.