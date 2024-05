Barda de terreno abandonado a punto de colapsar en La Paz

Una situación de alto riesgo ha sido descubierta en la ciudad de La Paz, donde una barda de un terreno abandonado se encuentra al borde del colapso en las calles Francisco I. Madero y Jalisco, en la colonia Pueblo Nuevo.

Vecinos de la zona advirtieron sobre un posible derrumbe de la pared de concreto que tiene más de 50 años de antigüedad. Por años, este predio se usó como una empacadora de pescado y después como bodega para una empresa de productos lácteos.

A pesar de que el terreno será demolido en las próximas semanas, la barda en cuestión registra grietas y deformaciones en su estructura, lo que ha generado temores entre la ciudadanía.

Un habitante de la colonia dijo que los trabajadores que realizarán la demolición colocaron postes de protección para detener la barda desde la vía pública. Sin embargo, esto no les da confianza debido a las condiciones de la pared.

“La barda ya no da seguridad, y solo la están apuntalando con dos postes de madera aparentemente, pero el riesgo persiste. Yo no sé por qué no la tumban, no hacen la demolición hacia dentro y ni siquiera estorbaría para el paso peatonal, yo lo considero un riesgo sumamente alto, y ojalá las autoridades tomaran cartas en el asunto.”