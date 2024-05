¿Ahora sí será cierto? Blink-182 anuncia fecha para la CDMX

Luego de ser criticados por sus fans mexicanos debido a las cancelaciones de sus fechas en México, la banda de post-punk Blink-182 por fin vuelve a anunciar fechas para el país. ¿Será que esta vez sí cumplirán o dejarán a sus seguidores como novias de rancho?

De cumplir o no, por lo pronto, la agrupación ya anunció que se presentará en el Foro Sol en la Ciudad de México el próximo 9 de noviembre como parte de su gira “Latin America Tour 2024”.

La preventa exclusiva para clientes Citibanamex será el 5 de junio a partir de las 2:00 pm, y la venta general comenzará al día siguiente, 6 de junio, a la misma hora.

Cabe recordar que el grupo californiana tuvo que cancelar sus shows en dos ocasiones en México por problemas de salud de sus integrantes. La primera vez fue el pasado 5 y 6 de abril debido a que Mark Hoppus había contraído bronquitis y Tom DeLonge tenía problemas estomacales. Además, el 1 de abril cancelaron su presentación en el Parque Fundidora, Monterrey, así como el 28 y 29 de marzo en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México debido a que su baterista Travis Barker se había fracturado un dedo.

Esto llevó a que muchos seguidores se indignaran a tal grado que acusaran a los músicos de discriminar a México y países latinos, pues consideraron que solo estaban poniendo pretextos para no presentarse en estos lugares.

No obstante, ahora con el anuncio de OCESA del nuevo show, los mexicanos están escépticos y molestos. Algunos refieren que aún no han dado el reembolso de los conciertos pasados, mientras otros ya han comenzado a preguntar cuándo será la fecha de reembolso, haciendo alusión a que cancelarán de última hora como las veces anteriores.

“Sorprendente, 10 minutos y aún no han cancelado”, “¿Cuándo será la fecha de reembolso? ¿10 o 11 de noviembre?”, “No mames, ya me cancelaron dos veces esos pendejos, lo voy a comprar pero enojado”, “El 9 de noviembre a las 3 pm anuncian que se cancela. No me jodan ya, no vuelvo a viajar hasta México para que me cancelen una tercera vez”, “Ya ni les compren, para que lo cancelen mínimo con un mes de anticipación por falta de asistentes”, “Que ya está cancelado dicen mis tíos”, comentaron algunos.