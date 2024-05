Continúa el abandono total en el Parque Nuevo Sol en La Paz

Mediante varias denuncias ciudadanas, usuarios del parque deportivo ubicado en la Unidad Nuevo Sol mencionaron el estado de abandono del recinto. A pesar de que aún llegan usuarios al lugar, este se ha convertido en un sitio de áreas vandalizadas, juegos destrozados y escaso alumbrado, lo que lo convierte en un lugar inseguro.

El inmueble está bajo la administración del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE). Sin embargo, no recibe el mantenimiento adecuado y ha decaído. Esto fue más notorio tras el paso de la pandemia de Covid-19.

Vecinos del inmueble destacaron que es urgente la reparación de luminarias. También piden la limpieza y mantenimiento general, así como la rehabilitación de áreas vandalizadas.

María León, usuario del recinto, mostró tristeza por el lugar. Comenta que es el parque más grande que tiene la ciudad y es catalogado como uno de los emblemáticos, por lo que no debe estar en esas condiciones.

Otra usuaria, quien prefirió guardar anonimato, aseguró que en el pasado asistía con frecuencia al lugar con su familia. Debido a la decadencia del parque, ya no es de su agrado y prefiere no poner en riesgo a sus seres queridos.

“Yo solía venir aquí con mis hijos a jugar, pero ahora ya no me siento segura. Hay mucha gente vandalizando las instalaciones y no hay vigilancia. Es una pena que las autoridades no hagan nada por rescatar este espacio tan importante para la comunidad”, expresa María Pérez, madre de dos niños pequeños […] es indignante el estado en el que se encuentra el lugar, hay que exigir a las autoridades que tomen cartas en el asunto”.