Una década de desesperación: vecinos de Lagunitas luchan contra el derrame de aguas negras

A través de las redacciones de CPS Noticias y Tribuna de México, los residentes de la colonia Lagunitas en Cabo San Lucas han expresado su descontento debido a un problema que han enfrentado durante tres meses: el derrame de aguas residuales.

2×1 en El Esterito; fuga de aguas negras y potable

Daniel Luna, un vecino afectado de la zona, compartió su preocupación ante las cámaras de este medio informativo, expresando su molestia por la situación que están viviendo los habitantes.

Luna mencionó que el olor se ha vuelto insoportable, y dado que esta área es comercial, los clientes evitan visitar los negocios debido a los malos olores y el temor de enfermarse al entrar en contacto con el agua residual que fluye a lo largo y ancho de la calle Prolongación Leona Vicario.

“Desgraciadamente es un foco de infección, nos está afectando, ya que llegan clientes y se van porque no soportan el olor. Yo en lo personal no puedo trabajar porque mi trabajo es la mecánica y muchas veces los carros viene destilando malos olores provocados por las aguas negras, es obvio que no se puede trabajar. Por este motivo los clientes se molestan porque les digo que se tienen que esperar a que se vayan los malos olores que trae el carro; deciden irse. Es un olor insoportable, todos los días es esto”.