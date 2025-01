Vehículo se lanza contra multitud en Nueva Orleans; deja 11 muertos y 35 heridos

Un hombre “desesperado por provocar una masacre” condujo una camioneta a toda velocidad contra una multitud que celebraba el Año Nuevo en Nueva Orleans el miércoles, matando al menos a 11 personas e hiriendo a más de 35 antes de ser abatido por la policía.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:15 locales en el corazón del famoso Barrio Francés de esta ciudad de Estados Unidos, que estaba lleno de gente celebrando la llegada de 2025.

“Estaba decidido a provocar la masacre y el daño que causó”, añadió.

El FBI, que asumió el mando operativo de las investigaciones, señaló que el incidente está siendo analizado como un posible acto terrorista y confirmó la muerte del atacante.

“Un hombre se abalanzó con un vehículo sobre la multitud en la calle Bourbon Street de Nueva Orleans, matando a varias personas y dejando heridas a otras decenas más. El sujeto intercambió disparos con la policía y ahora está muerto. El FBI dirige la investigación bajo la hipótesis de un acto terrorista“, señaló en un comunicado esa agencia federal.

BREAKING: Tragedy in New Orleans. The death toll has risen to 12 in a horrific car-ramming attack on Bourbon Street during New Year’s celebrations.

•Suspect wore bullet-proof body armor

•2 police officers shot

•Bomb discovered in the car

Police confirm 12 dead, 30 injured… pic.twitter.com/IJSH7aXW00

— Brian Krassenstein (@krassenstein) January 1, 2025