Vehículo en Vista Hermosa queda atrapado en un “hoyo”

Las afectaciones no han parado posterior al primer contacto de ‘Norma’ sobre Los Cabos y un video circulando en WhatsApp muestra un carro de color gris (marca irreconocible) enterrado sobre los diferentes hoyos que se han creado en las calles de la colonia Vista Hermosa.

“Norma” origina daños en asentamientos irregulares de Los Cabos

En el mismo clip, ciudadanos aledaños a la zona se acercaron al siniestro en símbolo de solidaridad. Algunas de estas personas salieron de sus hogares con palas en búsqueda de retirar el exceso de tierra que obstaculiza el movimiento de los neumáticos.

Es importante señalar que en este fragmento no se da a conocer si dentro del incidente hubo personas físicamente afectadas. Por lo que se puede observar, no hay heridos y no se requirió de un servicio de ambulancia.

A toda costa hay que evitar transitar en vehículos sobre este tipo de avenidas con tan malas condiciones. Si decide o no salir de su casa es bajo su propio riesgo y entendiendo que podría pasar por un accidente similar a este si es que su coche no cuenta con la potencia de un 4×4 que pudiese ayudarlo a salir de un apuro.

