Vicente Fox se le va a la yugular a AMLO: “Jamás le echaré flor alguna”

El expresidente Vicente Fox dejó a un lado la diplomacia, y se fue en contra del actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fue en su cuenta de “X”, antes Twitter, donde Fox publicó un video donde insulta al ejecutivo, y asegura que jamás elogiara alguna acción que realice en su gobierno.

Todo comenzó porque, según el exmandatario, vio un video en TikTok, donde, de manera burlesca, afirman que este último está reconociendo la “grandeza excepcional” de López Obrador.

Vicente compartió una imagen del material en cuestión, donde se lee un mensaje que dice que está destacando las virtudes de AMLO, sin embargo, aclaró que para nada era así.

“Ya quisieran los chairos que estuviera hablando de López, pura maroma para generar vistas. Yo estaba hablando del liderazgo de Martin Luther King y de Mandela”, mencionó.

Después, publicó un video donde insulta en repetidas ocasiones al líder de Morena, y a sus seguidores, a los que llamó “chairos”.

“Por ahí me topé con un TikTok que me atribuye estarle echando flores a López Obrador. A ese p… jamás yo le echaré flor alguna. Lo he atacado inmisericordemente día por día de su administración”