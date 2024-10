Víctor Manuel Castro asiste a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México

Este martes, el Gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, estuvo presente en la ceremonia de toma de protesta de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México. Este acto, celebrado en la Cámara de Diputados, marca un hito al ser la primera vez que una mujer asume la presidencia del país.

Castro Cosío describió este día como un momento crucial en la historia mexicana. En su intervención, reiteró su compromiso de trabajar junto a la presidenta Sheinbaum para fortalecer el “segundo piso de la Cuarta Transformación”.

El mandatario estatal enfatizó la relevancia de continuar con este proyecto, reconociendo el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo calificó como un líder de “profunda estatura moral” que estableció bases sólidas para el desarrollo de la nación.

Además, expresó su confianza en que la nueva administración federal seguirá avanzando en la senda marcada, respaldada por un partido político comprometido con la justicia, la democracia y la inclusión social.

“Hoy, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, hemos fortalecido la democracia, reducido la pobreza y acabado con los privilegios”, afirmó el gobernador, destacando los logros de la Cuarta Transformación.