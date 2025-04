Víctor Castro a Christian Agúndez: no necesito permiso para abrir caminos

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, declaró que no violó ninguna ley ni necesita autorización municipal para abrir el acceso al camino costero en Cabo del Este.

Su posicionamiento se da luego de que el presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez, criticara las acciones del Ejecutivo estatal.

El gobernador respondió directamente a los señalamientos del alcalde, reiterando que su autoridad se extiende sobre todo el territorio estatal.

En ese contexto, defendió su decisión y rechazó haber actuado fuera del marco legal.

“Nosotros no incumplimos la ley para empezar. Yo soy gobernador de todo el estado. No soy de una demarcación, ni tengo que pedirle autorización a nadie para tomar las medidas que son dictadas desde el derecho que nos corresponde como gobernador constitucional de Baja California Sur. Así que voy a seguir yendo y que no me acompañe, lo respeto”, expresó Castro Cosío.

Agregó que la apertura de caminos forma parte de un programa federal impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por lo que aseguró que su administración no detendrá estas acciones ante trámites u obstáculos legales como el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que, según él, no tiene razón para tapar caminos.

“Primero no le vamos a dar la autorización por parte del gobierno del estado y segundo lo vamos a destapar por la vía de los hechos. Si me espero a ese tipo de triquiñuelas jurídicas, legales, aquí me voy a quedar. No, yo tengo que tomar las decisiones porque es lo que nos está planteando en este programa de recuperación de los espacios públicos la presidenta de la República. Quien no lo entienda, pues sus razones tendrá y mis respetos”, expresó Castro Cosío.