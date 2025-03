Víctor Castro descarta operativo especial de seguridad para el 8M

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, descartó la implementación de un operativo especial de seguridad para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En su lugar, reafirmó su compromiso de garantizar la libertad de expresión y de manifestación en la entidad, destacando que la seguridad para las personas que participen en las movilizaciones será la misma que la que se brinda habitualmente.

Castro Cosío explicó que la administración estatal mantendrá las medidas habituales sin desplegar dispositivos extraordinarios durante las movilizaciones.

“No, lo normal. Yo creo que la libertad de manifestación ustedes conocen ha sido manifiesto. Voy al tercer año y medio y créanme que no ha habido un solo comentario al contrario […] Les vamos a dar la misma protección, la misma seguridad para que se manifiesten. En Baja California Sur si a alguien le consta que, en estos 3 años y medio hay libertad de expresión, no he molestado yo que sepa, que me entere, de que ha sido molestado algún comunicador”, señaló Castro Cosío.