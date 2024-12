Víctor Castro llama a piperos a no afectar a la ciudadanía en sus protestas

Ante el conflicto generado por el cierre del pozo 152 y las manifestaciones de los transportistas de agua potable en el puente 8 de Octubre, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, informó que esta semana se llevarán a cabo pláticas con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, con el objetivo de encontrar una solución que beneficie tanto a los piperos como a la ciudadanía.

El mandatario explicó que el objetivo es no dejar sin suministro a la población que depende del agua distribuida por estos transportistas.

En cuanto a las protestas realizadas, el gobernador reconoció el derecho de los piperos a manifestarse, pero hizo un llamado a evitar afectaciones a la ciudadanía.

“Es una concesión que da el Gobierno del Estado para el servicio público, no para que tapen calles, es para que sueltan agua, no para tapar vialidades porque me parece que tienen el derecho de manifestarse, pero no de afectar a la gente, pero bueno, tienen pleno derecho a hacer su manifestaciones”, comentó Víctor Castro.