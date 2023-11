Víctor Ugarte, voz de Harry Potter y Sasuke, encabeza convención de anime en La Paz

La Paz. – Este fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de La Paz la convención “Akiba BCS”, donde las familias pasaron un rato agradable rodeadas de elementos de la cultura geek. Aproximadamente 100 personas se dieron cita en las instalaciones del Polideportivo para formar parte de este evento.

El actor de doblaje Víctor Ugarte fue la estrella invitada de esta convención. Además de hacer la voz de los icónicos personajes Harry Potter y Sasuke, formó parte de la infancia de muchos jóvenes por la interpretación de muchas otras figuras en el medio del entretenimiento. En entrevista para CPS Noticias y Tribuna de México, habló de lo que significan estas reuniones donde puede convivir con sus fans.

Julio Peralta, promotor de una tienda de figuras y mangas, comentó que la inversión para poner un puesto en estas convenciones varía en función de la temática y de la mercancía que se maneje. Los costos pueden rondar entre los 500 a 50 mil pesos.

Gaby García, cosplayer, comentó que le encantan las convenciones de anime, pero realmente lo que más gusta es poder formar parte de toda la comunidad friki, desde k-poppers, gamers, gente otaku, entre otros.

“Lo que más me gusta de este tipo de eventos, sobre todo de Akiba, es que es un ambiente muy familiar. Entonces a mí en lo personal me ha ayudado a animarme a hacer un poquito más a hacer cosplay. Ya tengo aproximadamente como dos años haciéndolo, pero desde que se hizo Akiba prácticamente es que he empezado a activar más mis cuentas en redes sociales para incentivar de que también las nuevas generaciones que queramos hacer cosplay nos animemos más que nada”.

Reynaldo Arellano fue uno de los tantos padres que llevaron a sus hijos para que disfrutaran del evento y poder compartir con todos ahí sus gustos por el anime y el dibujo.

“Es muy familiar. Son puros chavos los que vienen, pero ahora nos toca traer a nuestros hijos y la verdad me parece muy bien. Me gusta mucho. A mí me tocó ver Dragon Ball Z y ese tipo de caricaturas, pero ahora con mi niña, ella es muy fan de Demon Slayer y One Piece, como otros tipos de caricaturas de anime que están ahora de moda”.