Victoria Ruffo no quiere que su nieta se parezca a Eugenio Derbez

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Victoria Ruffo compartió detalles sobre su nueva faceta como abuela, luego de que su hijo José Eduardo Derbez le anunciara que su pareja estaba embarazada de una niña. Durante la conversación, reveló al periodista que esperaba que su nieta no heredara el gen dominante de su expareja, Eugenio Derbez.

El periodista recordó la observación común de que todos los hijos de Eugenio se parecen a él y sugirió que la nieta probablemente sería idéntica al actor, a lo que Ruffo respondió de manera tajante:

Asimismo, expresó su felicidad y emoción al convertirse en abuela, mencionando que había pensado que nunca llegaría a experimentar ese rol, pero ahora se siente bendecida de serlo y que lo más importante es la alegría de su hijo.

Además, compartió cómo se enteró de la noticia durante la Navidad pasada, cuando su hijo le entregó una caja como si fuera un regalo navideño. Al abrirlo, encontró una carta con un mensaje que anunciaba la buena nueva.

“Me dio una cajita de regalo porque fue antes de Navidad y yo dije: ‘ah, me trajiste un regalo’ y me dice: ‘ábrelo’ y le digo: ‘estás muy sospechoso’. Lo abro y en el fondo venía un mensaje de mi hijo con su letra que decía: ‘vas a ser la mejor abuela del mundo’. Qué hermoso, tú no sabes lo que yo sentí, me solté llorando, lo abracé, fue una sensación tan hermosa. La forma en que me lo dijo fue muy original, así como es él”.