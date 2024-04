(VIDEO) Hombre apuñala a 6 personas en Sídney, Australia; fue abatido por la policía

Un hombre asesinó con cuchillo a seis personas e hirió a ocho más en el centro comercial Westfield Bondi Junction, en Sídney, Australia. Fue abatido por la policía este sábado mientras cientos de ciudadanos huían del lugar.

De acuerdo con la policía australiana, cinco de las seis víctimas son mujeres, y entre los heridos se encuentra un bebé de nueve meses. Todas fueron trasladadas a un hospital con heridas de arma blanca.

La comisaria de Policía de Nueva Gales del Sur, Karen Webb, informó en conferencia de prensa que por el momento no se piensa que el atentado esté relacionado con el terrorismo.

Por su parte, el primer ministro Anthony Albanese compartió que hasta ahora no hay indicios del móvil del hombre.

Our hearts go out to those injured and we offer our thanks to those caring for them as well as our brave police and first responders.

Los servicios de emergencia acudieron al sitio cerca de las 16:00 horas (local) de este 13 de abril tras conocerse el apuñalamiento. En tanto, ciento de personas fueron evacuadas.

El atacante entró al centro comercial a las 15:10 horas (local), salió al poco tiempo para regresar 10 minutos después y así ejecutar su atentado contra los visitantes.

Las heridas causaron la muerte de cuatro mujeres y un hombre en el momento, mientras que otra mujer herida perdió la vida horas después en el hospital.

Otras ocho personas están ingresadas en diversos nosocomios de la ciudad, incluido el bebé de nueve meses, quien fue operado de urgencia. La madre del niño es una de las fallecidas, de acuerdo con la policía.

Tras recibir la llamada de auxilio, una inspectora de la policía acudió al lugar, donde enfrentó al agresor, que se giró hacia ella con el cuchillo en mano. En consecuencia, la uniformada disparó un arma de fuego contra él.

La agente realizó maniobras de reanimación al hombre mientras llegaba el personal de urgencias, pero no logró reanimarlo.

UPDATE – It’s being reported that MULTIPLE news sites are censoring the individual’s face who was involved in the stabbing of 9 people in Bondi Junction, Sydney, Australia.

I wonder why…

In this video, no one BUT the killer’s face is censored.

Oddly enough, the NSW police… pic.twitter.com/G1pAJ2Kde7

— Right Angle News Network (@Rightanglenews) April 13, 2024