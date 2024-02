(VIDEO) Incendio calcina vehículo en carretera de Los Planes

Un vehículo tipo pick up Silverado terminó calcinado debido a un incendio que se produjo en sus componentes mecánicos cuando circulaba a la altura del kilómetro 44 del tramo carretero Los Planes-Bahía de Los Sueños, en el municipio de La Paz.

El siniestro automotriz fue reportado al 911 la noche del 4 de febrero, luego de que el pick up fue observado por varios automovilistas mientras se incendiaba sobre el carril derecho de la cinta asfáltica. Agentes de la policía municipal y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia para activar un operativo de seguridad en la zona donde ocurría la conflagración.

Luego de las labores extintoras, los brigadistas lograron sofocar el fuego que dejó como pérdida total al medio de transporte que fue declarado en estado de abandono. Pese a una inspección coordinada por los elementos policiacos, fue imposible localizar a la persona que conducía el vehículo afectado alrededor de la carretera.

Peritos de tránsito municipal ordenaron el cierre temporal del tramo vehicular para facilitar las acciones de protección que se prolongaron por varias horas debido a la intensidad del incendio.

De acuerdo con el informe preliminar elaborado por las autoridades, se siguen investigando las causas del incendio, así como la búsqueda del conductor del pick up que no ha sido identificado después de abandonar la escena cuando el pick up comenzó a ser víctima de las llamas en pleno recorrido carretero.

GCC