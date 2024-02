Sin respuesta de la CFE sobre la antena en la primaria Cota Moreno

A tres semanas de que se realizó la asamblea entre padres de familia y autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur, debido a inconformidades con la instalación de una antena de 40 metros de alto en la Escuela Primaria Francisco Cota Moreno, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha dado una respuesta. Las autoridades educativas habían acordado hacer las gestiones ante la dependencia para que la estructura fuera retirada del patio del plantel.

Al respecto la secretaria de Educación Pública en la entidad, Alicia Meza Osuna, comentó que de momento se ha cumplido con dos de los compromisos acordados: garantizar la seguridad del alumnado con un guardia y la colocación de un cerco perimetral.

“Vamos a esperar un tiempo pertinente para tener la respuesta y de no ser así nosotros continuaremos con la gestión. Esperaremos de forma prudente la respuesta […] como quedamos en la asamblea, tengo entendido que ya se hizo el cerco, no lo he checado, pero creo que sí”.