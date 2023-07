Le ofrecen trabajo por Facebook pero la secuestran

Una joven de 29 años de edad, quien conoció a un supuesto militar y policía por Facebook, le ofreció trabajo doméstico en una vivienda del fraccionamiento San Buenaventura de Ixtapaluca, donde la mantuvo privada de la libertad 15 días, en los que la golpeó y abusó sexualmente de ella y en algún momento intentó quemarla al arrojarle thinner, pero no lo logró.

Para no sufrir más agresiones del hombre, la muchacha originaria del municipio de Tlalmanalco le hizo creer que sería su mujer y que se quedaría a vivir con él y en la primera oportunidad que tuvo escapó del cautiverio y huyó con su familia a la localidad ubicada en la zona de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Todo inició con una solicitud de amistad que le envió el hombre en esa red social, ella la aceptó y así se pusieron en contacto de manera virtual. Le dijo que era policía, le ofreció trabajo en su casa para que le hiciera el aseo y otras labores domésticas, la convenció para que fuera a una casa ubicada en la unidad habitacional San Buenaventura, en Ixtapaluca.

El 24 de junio fue al inmueble, abrió la puerta un hombre, la invitó a pasar, cerró la puerta y le dijo que a partir de ese momento se convertiría en su mujer, ya no la dejó salir y le puso seguro a la puerta. Destruyó el teléfono celular que llevaba para que no la pudieran localizar sus familiares.

“Él me dijo que era policía, que tenía casa propia y me ofreció trabajo para hacerle la limpieza en su casa, por eso me citó y cuando fui a su casa era mentira, al llegar solo encontré una casa vacía, solo una colchoneta, pasé y ya no me dejó salir”, relató.

Ella quiso salir, pero el sujeto, quien le dijo que se llama Joel Humberto López Romo, la golpeó y la amenazó con matarla si intentaba huir de su lado.

En los días siguientes las agresiones continuaron y también la violó varias veces. La dejaba sin comer y solo le daba agua. En una ocasión le arrojó thinner y pretendió prenderle fuego, pero para fortuna de ella no lo consiguió.

Al darse cuenta de que cualquier intento que hacía por escaparse era infructuoso y recibía un castigo físico, decidió hacerle creer que sería su pareja y que se quedaría a vivir con él.

“Me violó y me intentó prender fuego, el último día que estuve con él le dije que me dejara ir por tortillas para comer, ahí fue donde vi la oportunidad y me escapé”, contó.

Logró huir y denunciarlo

Después de salir de la vivienda abordó una unidad de transporte público hacia Chalco y luego en otro vehículo concesionado se dirigió a su domicilio ubicado en Tlalmanalco, donde se reencontró con su familia.

Acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se inició una denuncia por “violencia familiar”. Se enteró de qué personal de la corporación estatal se presentó a la casa donde estuvo privada de su libertad, pero el hombre ya no estaba.

Los agentes de investigación encontraron en el inmueble varias prendas de ropa, pero no eran de ella, por lo que se cree que en ese sitio había estado otra víctima de ese sujeto.

La familia de la joven de Tlalmanalco exigió a las autoridades ministeriales que localicen y detengan al supuesto militar para que sea castigado y se evite que más mujeres sean engañadas.