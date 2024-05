Vocalista de “El Recodo” habla del acoso que sufrió en show de EEUU

Ricardo Yocupicio, el vocalista de la banda “El Recodo”, comentó sobre el video viral filmado durante un concierto en Estados Unidos, donde se observa a una fan tocándole sus partes íntimas mientras interpreta una canción y se acerca al público.

El video ha provocado muchas reacciones, desde el rechazo hacia la mujer en cuestión debido a que no hubo una consecuencia para ella, hasta un debate sobre el acoso sexual tanto a hombres como a mujeres.

Al respecto, el cantante de 29 años expresó que no es la única situación de acoso que ha experimentado durante sus presentaciones, ya que en el pasado le han robado pertenencias, como cadenas y anillos, así como también se han propasado físicamente con él en muchas ocasiones. Asimismo, aclaró que el video no es reciente y no sucedió en Charleston, California del Sur, sino que fue en otra parte de Estados Unidos y el clip data del 2020.

“No soy el primero ni el único al que le pasa. Le sucede a hombres y mujeres. Eso es lo que sucede cuando un artista de buena fe se acerca al público. Me han quitado cadenas, las he recuperado gracias a Dios. Me quitaron un anillo en un palenque. No es la primera vez que me tocan indebidamente. Me han agarrado los genitales, una nalga, me han metido la mano por el saco. Estás siempre vulnerable.

Asimismo, señaló la discusión que se ha producido sobre este incidente específico y el trato que se da a los casos de acoso dependiendo del género de la víctima. Además, reflexionó sobre cómo, si el agresor hubiera sido un hombre y la víctima una mujer, la reacción habría sido mucho más severa.

“Aquí es donde me doy cuenta del debate que se generó en redes. Si hubiera sido al revés, a mí ya me hubieran corrido de la banda, ya me hubieran tirado piedras, ya hubieran hecho una marcha. Muchísimas cosas. Uno como hombre puede aguantar mil cosas. Somos hombres y podemos aguantar lo que sea. No hacemos nada, no pasa nada”, afirmó.

Finalmente, enfatizó la importancia de tener respeto mutuo entre hombres y mujeres y reconoció que, como hombre, puede soportar muchas cosas, pero eso no significa que no deba haber consecuencias para los agresores.