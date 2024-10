Volver al Futuro: La trilogía que cambió la historia del cine

Estrenada en 1985, Volver al Futuro es mucho más que una película de aventuras. Bajo la dirección de Robert Zemeckis y con un guion coescrito junto a Bob Gale, esta trilogía redefinió el cine de ciencia ficción con una historia compleja y fascinante. Los viajes en el tiempo dejaron de ser un concepto meramente científico y se convirtieron en una metáfora del crecimiento personal y la importancia de nuestras acciones.

La narrativa, que combina aventuras, humor y giros temporales, la convirtió en un clásico inmediato. La química entre Michael J. Fox y Christopher Lloyd, junto con una dirección brillante y efectos especiales innovadores para la época, elevó a Volver al Futuro al estatus de culto. Su influencia permeó más allá del cine, marcando generaciones con frases icónicas como “¡Gran Scott!” y “¿Me estás diciendo que construiste una máquina del tiempo con un DeLorean?”

El segundo filme de la trilogía nos lleva a una de las fechas más famosas del cine: el 21 de octubre de 2015. Ese día, Marty McFly y el Dr. Emmett Brown viajan al futuro para evitar un desastre familiar, y los espectadores son transportados a un 2015 imaginario lleno de autos voladores, patinetas flotantes y tecnología futurista.

Aunque muchas de las predicciones no se cumplieron, la secuela dejó un legado significativo al imaginar un futuro que inspiraría a generaciones. Cosas como las videollamadas, los pagos electrónicos y la realidad virtual parecían fantasías entonces, pero hoy forman parte de nuestra realidad cotidiana. Cada 21 de octubre, los fans celebran el “Día de Volver al Futuro”, rindiendo homenaje a una película que logró trascender el tiempo.

Con el paso de los años, el elenco de Volver al Futuro ha tenido trayectorias diversas, aunque cada uno permanece vinculado para siempre a la trilogía.

He Played ‘Biff Tannen’ in Back to the Future. See Thomas F. Wilson Now At Age 63. https://t.co/zIWD73CcXh pic.twitter.com/oEKWxRwlZE

— Back to the Future™ (@BacktotheFuture) November 29, 2022