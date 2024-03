Álvaro de la Peña de MC: Los ciudadanos votarán según el historial y desempeño de los candidatos

En el marco de la reunión semanal del Grupo Madrugadores de Cabo San Lucas, se contó con la presencia del candidato al senado por el partido Movimiento Ciudadano, Álvaro de la Peña Angulo. Durante su intervención, el candidato resaltó la importancia de que los legisladores trabajen en la formulación de iniciativas destinadas a proporcionar mayor seguridad a los ciudadanos. En particular, hizo énfasis en la necesidad de mejorar el Sistema Nacional Anticorrupción para que funcione sin impunidad y para que haya consecuencias reales para los servidores públicos que cometan estos delitos.

“Tenemos temas muy importantes, lo que es la rendición de cuentas del sistema nacional anticorrupción tiene que funcionar, porque hasta este momento no se ha hecho como debe de ser. Tenemos que voltear a ver los temas de impunidad en los servidores públicos, no es posible que sucedan cosas sin que existan consecuencias. Eso se llama impunidad. Debe funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción; nuestras propuestas son muy claras y son las que le duelen a México y hasta el momento no se han hecho las reformas que se requieren”.