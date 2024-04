Wendy Guevara y Juan Pablo Medina protagonizan pelea en concierto de Madonna

Wendy Guevara y el actor Juan Pablo Medina protagonizaron un tenso encuentro en el concierto de Madonna el pasado martes 23 de abril, fecha en la que la influencer se convirtió en la tercer persona en subir al escenario con la Reina del Pop.

El tiktoker Pablo Chagra, fue el primero en revelar el pleito entre ambas celebridades. Sin embargo, más tarde la influencer confirmó lo sucedido con Adela Mucha, donde narró que, al parecer, un malentendido por unos asientos en la zona VIP ocasionó la discusión.

De acuerdo con la ganadora de “La Casa de los Famosos”, todo comenzó cuando ella y uno de sus amigos se levantaron de sus asientos para ir al baño, pero al regresar, se encontraron con que el actor y compañía habían ocupado sus lugares.

Ante esto, el manager de la creadora de contenido le pidió a Juan Pablo que se retiraran, pero este se molestó demasiado y terminó insultándolos y quiso golpear a su mánager.

“Joel que le dijo: ‘este es el lugar de Wendy’ y él respondió: ‘a mí me vale ma… Wendy, me vale ve…’”, contó.

A raíz de la situación, Wendy menciono que comenzó a tirarle indirectas a Medina durante el concierto e incluso mencionó que llegó a pensar en confrontarlo directamente. Pero al final del show, él se acercó a ella para ofrecerle una disculpa por su comportamiento.

“Ya después bien lindo, tuvo como un arranque de no sé, el señor, pero me dijo: ‘discúlpame, es que me dejé llevar porque me pongo muy nervioso’ y le dijimos: ‘no te preocupes bebé, bésame’. Tú sabes que todos tenemos nuestros ratitos de que está una estresada, nomás que agárrense porque se van a aguantar”, mencionó la integrante de Las Perdidas en referencia a la situación.