Will Smith encabezará show previo a la Final de la Concacaf Nations League en Los Ángeles

La Final de la Liga de Naciones de Concacaf 2025 tendrá un ingrediente especial con la presencia de Will Smith, quien ofrecerá un espectáculo previo al partido decisivo en el SoFi Stadium de Los Ángeles el próximo domingo 23 de marzo.

El actor y músico estadounidense, ganador de múltiples premios Grammy, se sumará a la celebración de una de las competencias más importantes del fútbol de la región con una actuación especial antes del inicio del encuentro. Smith, reconocido por éxitos musicales como Gettin’ Jiggy Wit It y su más reciente sencillo You Can Make It, promete un show vibrante que fusionará música, cultura y deporte.

Will Smith to perform a the CNL Finals 👀https://t.co/REKPolR6Vv pic.twitter.com/2YOG9asWzd — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 13, 2025

La Final marcará el cierre de la Semana de Celebración de la Liga de Naciones de Concacaf, que del 19 al 23 de marzo ofrecerá una serie de eventos en Hollywood Park y el área metropolitana de Los Ángeles. Entre las actividades destacan la conferencia Business of Soccer el 19 de marzo, las semifinales entre Estados Unidos vs. Panamá y Canadá vs. México el día 20, y un concierto de la cantante Yuridia el 21 en el YouTube Theater.

Will Smith said it best, you can’t miss the CNL Finals! 🏆 pic.twitter.com/nhaGg9OipR — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 13, 2025

El domingo 23, antes de la esperada Final, también se disputará el partido por el tercer lugar, en lo que promete ser una jornada llena de emoción y entretenimiento. Con la combinación de fútbol de alto nivel y la presencia de una estrella mundial como Will Smith, la Liga de Naciones de Concacaf busca ofrecer un espectáculo inolvidable para los aficionados.

