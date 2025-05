WWE confirma despidos masivos; Strowman, Dakota Kai y Baszler quedan fuera

La WWE volvió a recortar su elenco de entretenimiento y lucha libre. Este viernes 2 de mayo de 2025 se confirmó la salida de al menos diez superestrellas, algunas de ellas con trayectoria destacada dentro del cuadrilátero y campeonatos en su historial. El caso que más sorprendió fue el de Braun Strowman, quien en 2020 llegó a lo más alto al coronarse como campeón universal en Wrestlemania, venciendo nada menos que a Goldberg.

Entérate: Repentina muerte de Randy León, joven boxeador mexicano a los 22 años

La noticia fue difundida por el medio especializado Fightful, y no tardó en generar reacciones. Junto a Strowman, también fueron despedidas Dakota Kai, Shayna Baszler, Cora Jade, Gigi Dolin, Kayden Carter, Katana Chance, Eddy Thorpe, Riley Osborne y Jakara Jackson.

Cada caso tiene su propio peso. Dakota Kai, por ejemplo, había tenido una segunda etapa con la empresa desde su regreso en 2022, donde formó parte de la facción Damage Ctrl junto a Bayley e Iyo Sky. La luchadora no hizo declaraciones directas, pero subió un gif con el mensaje: “Aquí vamos de nuevo”, en clara alusión a su reincidente salida.

The confirmed and updated list of WWE Superstar releases so far…

Dakota Kai

Cora Jade

Gigi Dolin

Braun Strowman

Kayden Carter

Katana Chance

Shayna Baszler

Eddy Thorpe

Riley Osborne

Wishing all these talented stars nothing but success in whatever’s next for them 🙏 pic.twitter.com/ZUPQ2OWDdF

— EliteRockerz 𝕏 (@EliteClubS0B) May 2, 2025