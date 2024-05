Xóchitl Gálvez cruza apuestas al resultado…

El pase del Cruz Azul a la final del futbol mexicano modificó la agenda de hoy de la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, fanática del equipo cementero. Originalmente, la abanderada opositora tenía programada esta noche una concentración masiva en la alcaldía Gustavo A. Madero, pero resulta que el partido de ida Cruz Azul-América se va a jugar a las 8 de la noche en el Estadio Azul. Doña Xóchitl decidió cambiar su agenda para poder ver el primer partido de la gran final, por lo que el evento en la Gustavo A. Madero fue trasladado al viernes. Aunque no se sabe dónde verá el partido, es probable que el estadio de la colonia Nochebuena tenga entre los miles de asistentes a una candidata presidencial que, nos dicen, le tiene tanta fe al Cruz Azul que ha comenzado a cruzar apuestas con periodistas. Con uno de ellos apostó 5 mil pesos y con otro, que quien pierda se pondrá la camiseta del odiado rival. ¿Apostará también al resultado del partido del domingo 2 de junio?

MC sí declina, pero por Morena

Nos platican que no todos hicieron caso al rotundo llamado de Jorge Álvarez Máynez de no declinar por nadie en este proceso electoral, pues, en varias entidades ya hay quienes lo hicieron, pero no a favor de la oposición sino de Morena. En la Ciudad de México, la candidata de Movimiento Ciudadano a Álvaro Obregón, Esther Mejía, declinó a favor de Javier López Casarín; en Edomex, las emecistas Fany Durán y Miriam Mancera se unieron al proyecto de Isaac Montoya Márquez, candidato por Morena a la presidencia municipal de Naucalpan; mientras que en Querétaro, el político naranja Juan Ramón Rivera Ruiz decidió unirse a la candidatura de Morena de Luis Humberto Fernández Fuentes por la diputación federal de Distrito 6 en Querétaro. Faltan 10 días. Ya veremos si hay más declinaciones formales de los fosfo fosfo, y dependiendo de resultados se sabrá si en algunos casos el papel de MC sirvió para impedir a la oposición ganarle a Morena.

La paja en el ojo ajeno

Nos cuentan que, en la Comisión Permanente, legisladores de la 4T acusaron a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, de inmiscuirse en el proceso electoral por una presunta reunión de la titular del Poder Judicial con líderes de la oposición y presuntas presiones a magistrados electorales. Sin embargo, nos recuerdan, que los oficialistas no ven ninguna intromisión del titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, quien en 14 de 15 mañaneras se ha entrometido en el proceso electoral, muchas veces descalificando a la oposición, llamando a la continuidad de su proyecto político y presumiendo las obras y programas sociales de su gobierno. Ambos casos son cuestionables, pero los legisladores morenistas critican la paja en el ojo ajeno, e ignoran la viga en el propio.

Casi 90% de los reclusos sí votó

Hace unos días le informamos que el Instituto Nacional Electoral INE puso en marcha el voto en diferentes prisiones. Pues nos adelantan que el sufragio para las personas en prisión preventiva alcanzó una participación de 86%. Es decir, que votaron 26 mil 511 personas de las más de 30 mil que solicitaron participar. Algunos esperan que esto pueda ser el presagio de una intensa participación en los comicios del 2 de junio. Hay que recordar que el promedio de votación en las elecciones federales es de 60% de la población.

