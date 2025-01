Ironía de la vida: “Yo no me llamo Javier” se vuelve realidad en Puebla (Video)

En un giro irónico que parece sacado de una canción, un hecho real ha reflejado la letra de una popular melodía de los años 80. En Puebla, un ciudadano llamado Javier fue detenido erróneamente por elementos de la Fiscalía General del Estado, reviviendo la famosa frase de la canción “Yo no me llamo Javier” de Los Toreros Muertos.

Hay cosas que no cambian. Vean al personal de la @FiscaliaPuebla como aplica los protocolos de detención DE LA PERSONA EQUIVOCADA. Usted disculpe. pic.twitter.com/0It8VSSHgT — Daniel Hernández (@danherc) January 17, 2025

El pasado 16 de enero, mientras caminaba por las calles de la Angelópolis, Javier fue abordado por agentes que, confundiendo su identidad, lo sometieron al suelo. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que el hombre es inmovilizado, a pesar de sus insistentes protestas de que no era la persona que buscaban.

La situación recuerda de manera sorprendente a la letra de la canción de Los Toreros Muertos “Yo no me llamo Javier”, donde el protagonista es confundido con otra persona que lleva el mismo nombre y se ve envuelto en situaciones incómodas. En este caso, la ironía radica en que la vida real ha imitado al arte, pero con consecuencias mucho más serias para el ciudadano involucrado.

La escena fue grabada por testigos y en el video se escucha a Javier intentar defenderse mientras era inmovilizado por uno de los agentes, quien aplicaba presión en su hombro y cuello.

“Yo sí me llamo Javier” podría haber sido su respuesta, de no estar completamente desconcertado ante la situación. Tras varios minutos, uno de los agentes verificó su identidad y constató que no era Ernesto N., el objetivo de la orden de aprehensión. Los agentes abandonaron el lugar sin ofrecer disculpas ni identificarse.

El caso ha desatado indignación en redes sociales, donde usuarios han destacado la coincidencia entre la canción y el desafortunado incidente. “La ironía es que esta vez sí se llamaba Javier”, comentaron algunos usuarios.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que los agentes responsables han sido separados de sus funciones y están sujetos a una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.