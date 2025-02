Senadora Zatarain rechaza reforma al Infonavit; acusa falta de transparencia y planeación

El Senado de México aprobó una reforma a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo para impulsar la construcción de un millón de viviendas de interés social durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

LEER MÁS: PAN protesta en La Paz contra reforma del INFONAVIT

Tras casi seis horas de discusión, la iniciativa fue aprobada con 109 votos en total: 71 a favor, 36 en contra y dos abstenciones. La mayoría de los senadores de Morena, PT y PVEM respaldaron la propuesta, mientras que la oposición expresó su desacuerdo.

En representación de Baja California Sur, la senadora Susana Zatarain del Partido Acción Nacional votó en contra, aunque explicó su apoyo el acceso a la vivienda social, pero advirtió que el 40% de la población sigue viviendo en casas de material endeble en zonas de riesgo, señalando además la falta de planeación urbana en estos proyectos.

“Claro que estoy a favor de que se haga vivienda social, miren, así vive la gente, el 40% de los ciudadanos, así viven en mi tierra en Baja California Sur, en casas de lámina, de madera en plenos arroyos, ¿saben por qué viven así? porque en mi estado, en Baja California Sur si hay desarrollo económico pero no hay planeación urbana y no tenemos vivienda, ¿Cómo no voy a estar a favor de que se construyan viviendas? si así vive nuestra gente en nuestro estado, votamos a favor de la reforma de vivienda, en mi grupo parlamentario el PAN estamos a favor de que se construyan viviendas pero esta reforma no va a hacer que estas personas vivan mejor, esa es la realidad”, expresó Susana Zatarain García, senadora del Partido Acción Nacional por BCS.