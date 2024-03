Aaron Taylor-Johnson podría ser el nuevo James Bond

Aaron Taylor-Johnson conocido por su participación en “Kick-Ass” y “Avengers: Age of Ultron”, podría ser el elegido para reemplazar a Daniel Craig en la franquicia de James Bond.

Según el diario The Sun, fuentes cercanas aseguraron que Craig se despedirá definitivamente del personaje, motivo por el cual la producción estaría buscando a su reemplazo, siendo Aaron el favorito para interpretar al agente 007.

Asimismo, el diario informa que las negociaciones con Taylor-Johnson para que interprete al ya se han llevado a cabo, y solo están a la espera de su respuesta para que firme el contrato millonario. Por lo que, se espera que, en caso de que acepte, el rodaje comience a finales del 2024.

“Bond es trabajo de Aaron, en caso de que desee aceptarlo. La oferta formal está sobre la mesa y están esperando recibir respuesta”, dijo una fuente cercana.

Sin embargo, también se menciona que Aaron Taylor se sometió a una serie de pruebas para la franquicia en 2022 y consideró halagador que lo consideraran un buen candidato para reemplazar a Craig. Este último ha dado vida al mítico agente durante 5 años, un papel que anteriormente perteneció a Sean Connery (1962-1967 y 1983), George Lazenby (1969), Roger Moore (1972-1985), Timothy Dalton (1986-1994), Pierce Brosnan (1994-2004),,Daniel Craig (2006-2021), Barry Nelson (1954) en “Casino Royale” (adaptación para televisión) y David Niven (1967) en “Casino Royale” (parodia).

Aaron Taylor-Johnson es conocido por haber interpretado a Dave Lizewski/Kick-Ass, el personaje principal en “Kick-Ass”; a Pietro Maximoff/Quicksilver, un mutante con supervelocidad, en “Avengers: Age of Ultron”; y a Lee Unwin en “The King’s Man: The First Mission”.